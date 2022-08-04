росія спалює "зайвий" газ замість імпорту. Полум'я помітили у Фінляндії

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Примітно, що кілька тижнів там вирувала величезна пожежа, яку можна було побачити навіть із Фінляндії.

Супутникові знімки системи моніторингу пожеж показують, що пожежі на ЗПГ-терміналі почали фіксуватися 22 травня, коли «Газпром» скоротив транзит до Європи українською ГТС і повністю припинив використання оплачених та заброньованих потужностей.

Пожежа, що свідчить про спалах газу на компресорній станції «Портова», почала виникати 17 червня. Потім протягом кількох днів добова витрата газу в «Північному потоці» була знижена зі 167 млн ​​кубометрів. м до 67 млн ​​куб. м.

Додамо

Як відомо, «Газпром» скоротив постачання газу «Північним потоком-1» на 20% від потужності — 33 млн кубометрів на добу. При цьому газопровід може транспортувати до 167 мільйонів кубометрів. м газу. Своє рішення компанія пояснила тим, що не може використати відремонтовану турбіну Siemens нібито через санкції.