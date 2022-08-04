россия сжигает "лишний" газ вместо импорта. Пламя заметили в Финляндии

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КИЕВ. 4 августа. УНН. Газовое пламя бушует уже несколько недель, и его можно увидеть даже в Финляндии. Согласно спутниковым снимкам системы мониторинга пожаров NASA, ежедневно с 17 июня на компрессорной станции "Портовая" российской нефтегазовой группы "Газпром" горит пламя. Об этом УНН пишет со ссылкой на Yle.

Детали

Примечательно, что несколько недель там бушевал огромный пожар, который можно было увидеть даже из Финляндии.

Спутниковые снимки системы мониторинга пожаров показывают, что пожары на СПГ-терминале начали фиксироваться 22 мая, когда «Газпром» сократил транзит в Европу по украинской ГТС и полностью прекратил использование оплаченных и забронированных мощностей.

Пожар, свидетельствующий о вспышке газа на компрессорной станции «Портовая», начал возникать 17 июня. Затем в течение нескольких дней суточный расход газа в «Северном потоке» был снижен со 167 млн ​​кубометров. м до 67 млн ​​куб. м.

Добавим

Как известно, «Газпром» сократил поставки газа «Северным потоком-1» на 20% от мощности — 33 млн кубометров в сутки. При этом газопровод может транспортироваться до 167 миллионов кубометров. м газа. Свое решение компания объяснила тем, что не может использовать отремонтированную турбину Siemens якобы из-за санкций.

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