Детали

Примечательно, что несколько недель там бушевал огромный пожар, который можно было увидеть даже из Финляндии.

Спутниковые снимки системы мониторинга пожаров показывают, что пожары на СПГ-терминале начали фиксироваться 22 мая, когда «Газпром» сократил транзит в Европу по украинской ГТС и полностью прекратил использование оплаченных и забронированных мощностей.

Пожар, свидетельствующий о вспышке газа на компрессорной станции «Портовая», начал возникать 17 июня. Затем в течение нескольких дней суточный расход газа в «Северном потоке» был снижен со 167 млн ​​кубометров. м до 67 млн ​​куб. м.

Добавим

Как известно, «Газпром» сократил поставки газа «Северным потоком-1» на 20% от мощности — 33 млн кубометров в сутки. При этом газопровод может транспортироваться до 167 миллионов кубометров. м газа. Свое решение компания объяснила тем, что не может использовать отремонтированную турбину Siemens якобы из-за санкций.