Росія скоротить військову присутність у Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Присутність військових сил РФ в Сирії буде скорочено, але Москва продовжить боротьбу з міжнародним тероризмом. Про це заявив президент Росії Володимир Путін на зустрічі з очільниками МЗС РФ і міноборони Росії Сергієм Лавровим і Сергієм Шойгу у четвер, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"Згоден з пропозицією міністерства оборони щодо скорочення нашої присутності в Сирійській республіці військового, маючи на увазі, що ми, безумовно, будемо продовжувати боротьбу з міжнародним тероризмом і далі будемо надавати підтримку законному сирійському уряду в боротьбі з тероризмом і, безумовно, будемо виконувати домовленості, які нами досягнуті, в тому числі з розбудови пунктів базування російських збройних сил в Тартусі і на аеродромі Хмеймім", - сказав В.Путін.
Раніше В.Путін повідомив про підписання трьох документів: перший - між сирійським урядом і озброєною опозицією про припинення вогню на території САР; другий - комплекс заходів щодо контролю за режимом припинення вогню; третій - заява про готовність до початку мирних переговорів по сирійському врегулюванню.