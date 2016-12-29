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Россия сократит военное присутствие в Сирии

Россия сократит военное присутствие в Сирии

Киев • УНН

 • 7195 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Присутствие военных сил РФ в Сирии будет сокращено, но Москва продолжит борьбу с международным терроризмом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями МИД РФ и Минобороны России Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу в четверг, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Согласен с предложением министерства обороны о сокращении нашего присутствия в Сирийской республике военного, имею в виду, что мы, безусловно, будем продолжать борьбу с международным терроризмом и дальше будем оказывать поддержку законному сирийскому правительству в борьбе с терроризмом и, безусловно, будем выполнять договоренности, которые нами достигнуты, в том числе по развитию пунктов базирования российских вооруженных сил в Тартусе и на аэродроме Хмеймим ", - сказал В.Путин.

Ранее В.Путин сообщил о подписании трех документов: первый - между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории САР ; второй - комплекс мероприятий по контролю за режимом прекращения огня; третий - заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

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