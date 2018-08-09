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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Росія розробляє заходи у відповідь на нові санкції США

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Москва опрацьовує заходи у відповідь на нові санкції США. Про це у четвер заявила речниця російського МЗС Марія Захарова, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Росія розробляє заходи у відповідь на нові санкції США

"Російська сторона неодноразово попереджала, що розмова (з Росією - ред.) з позиції сили і ультиматумів не потрібна і безперспективна. Російська сторона займеться опрацюванням заходів у відповідь на черговий недружній крок Вашингтона", - заявила Захарова, коментуючи заяву держдепу США щодо нових санкцій проти РФ через отруєння у Солсбері.

Як повідомляв УНН, держдепартамент США напередодні оголосив, що введе проти Росії нові санкції через отруєння Сергія та Юлії Скрипаль у британському Солсбері. Санкції набудуть чинності 22 серпня.

Нагадаємо, за інформацією видання "Комерсант", законопроект про нові санкції проти Росії, підготовлений та внесений минулого тижня до конгресу США, стосується не лише Росії, а й президента США Дональда Трампа.

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