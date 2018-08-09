Россия разрабатывает меры в ответ на новые санкции США

"Российская сторона неоднократно предупреждала, что разговор (с Россией - ред.) с позиции силы и ультиматумов не нужен и бесперспективен. Российская сторона займется разработкой мер в ответ на очередной недружественный шаг Вашингтона", - заявила Захарова, комментируя заявление госдепа США по новым санкциям против РФ из-за отравления в Солсбери.

Как сообщал УНН, госдепартамент США накануне объявил, что введет против России новые санкции из-за отравления Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери. Санкции вступят в силу 22 августа.



Напомним, по информации издания "Коммерсант", законопроект о новых санкциях против России, подготовленный и внесенный на прошлой неделе в конгресс США, касается не только России, но и президента США Дональда Трампа.



