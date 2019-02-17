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Росія розробляє надлегкий безшумний безпілотник

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. Росія розробляє надлегкий мікробезпілотник вагою в півтора кілограми, що буде інтегрований в бойове екіпірування "Ратник-3". Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

Новий російський безпілотник призначений для ведення оперативної розвідки для тактичних підрозділів і буде повністю безшумним. Його розробку анонсували на виставці військової техніки IDEX-2019 в столиці ОАЕ Абу-Дабі.

Маса літального апарату з навігаційною апаратурою та відеосистемою не перевищуватиме 1,5 кг і зможе працювати фактично в будь-яких кліматичних умовах.

Нагадаємо, Україна закуповуватиме в Туреччині бойові безпілотники для потреб армії. 

Раніше УНН повідомляв, що російський ядерний безпілотник "Посейдон" розвиватиме швидкість 200 км/год. 

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