Росія розробляє надлегкий безшумний безпілотник

Новий російський безпілотник призначений для ведення оперативної розвідки для тактичних підрозділів і буде повністю безшумним. Його розробку анонсували на виставці військової техніки IDEX-2019 в столиці ОАЕ Абу-Дабі.

Маса літального апарату з навігаційною апаратурою та відеосистемою не перевищуватиме 1,5 кг і зможе працювати фактично в будь-яких кліматичних умовах.

Нагадаємо, Україна закуповуватиме в Туреччині бойові безпілотники для потреб армії.

Раніше УНН повідомляв, що російський ядерний безпілотник "Посейдон" розвиватиме швидкість 200 км/год.