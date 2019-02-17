Росія розробляє надлегкий безшумний безпілотник
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Росія розробляє надлегкий мікробезпілотник вагою в півтора кілограми, що буде інтегрований в бойове екіпірування "Ратник-3". Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
Новий російський безпілотник призначений для ведення оперативної розвідки для тактичних підрозділів і буде повністю безшумним. Його розробку анонсували на виставці військової техніки IDEX-2019 в столиці ОАЕ Абу-Дабі.
Маса літального апарату з навігаційною апаратурою та відеосистемою не перевищуватиме 1,5 кг і зможе працювати фактично в будь-яких кліматичних умовах.
Нагадаємо, Україна закуповуватиме в Туреччині бойові безпілотники для потреб армії.
Раніше УНН повідомляв, що російський ядерний безпілотник "Посейдон" розвиватиме швидкість 200 км/год.