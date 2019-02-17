Россия разрабатывает сверхлегкий безшумный беспилотник
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Россия разрабатывает сверхлегкий микробезпилотник весом в полтора килограмма, который будет интегрирован в боевое экипирование "Ратник-3". Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
Новый российский беспилотник предназначен для ведения оперативной разведки для тактических подразделений и будет полностью бесшумным. Его разработку анонсировали на выставке военной техники IDEX-2019 в столице ОАЭ Абу-Даби.
Масса летательного аппарата с навигационной аппаратурой и видеосистемой не будет превышать 1,5 кг и сможет работать практически в любых климатических условиях.
Напомним, Украина будет закупать в Турции боевые беспилотники для нужд армии.
Ранее УНН сообщал, что российский ядерный беспилотник "Посейдон" сможет развивать скорость 200 км/ч.