Росія розпочала поставку газу до окупованого Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Росія розпочала поставку газу в окупований Крим з Краснодарського краю, але поки в рамках пусково-налагоджувальних робіт. Про це повідомив член комітету з енергетики Держдуми, колишній перший віце-прем'єр підконтрольного Кремлю кримського уряду Михайло Шеремет, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
“Газ в системі є. Проводяться пусково-налагоджувальні роботи, в рамках яких здійснюється постачання газу з материкової частини Російської Федерації. Газа досить, тиску досить, тому, думаю, найближчим часом, в стислі терміни, ”Стройгазмонтаж“ закінчить пусково-налагоджувальні роботи і введе газопровід в штатний режим роботи”, — сказав М.Шеремет.
За його словами, введені раніше графіки обмеження подачі газу на великих промислових підприємствах республіки вже практично не застосовуються.
“У системі газу достатньо, щоб в повному обсязі забезпечити споживання нашого півострова”, — підкреслив депутат.
Як повідомляв УНН, 27 грудня президент Росії Володимир Путін дав старт подачі газу до Криму з Росії після завершення робіт з приєднання газотранспортної системи півострова до магістральних газопроводів РФ.