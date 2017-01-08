Росія розпочала поставку газу до окупованого Криму

“Газ в системі є. Проводяться пусково-налагоджувальні роботи, в рамках яких здійснюється постачання газу з материкової частини Російської Федерації. Газа досить, тиску досить, тому, думаю, найближчим часом, в стислі терміни, ”Стройгазмонтаж“ закінчить пусково-налагоджувальні роботи і введе газопровід в штатний режим роботи”, — сказав М.Шеремет.

За його словами, введені раніше графіки обмеження подачі газу на великих промислових підприємствах республіки вже практично не застосовуються.

“У системі газу достатньо, щоб в повному обсязі забезпечити споживання нашого півострова”, — підкреслив депутат.

Як повідомляв УНН, 27 грудня президент Росії Володимир Путін дав старт подачі газу до Криму з Росії після завершення робіт з приєднання газотранспортної системи півострова до магістральних газопроводів РФ.