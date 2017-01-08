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Россия начала поставку газа в оккупированный Крым

Россия начала поставку газа в оккупированный Крым

Киев • УНН

 • 13663 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Россия начала поставку газа в оккупированный Крым из Краснодарского края, но пока в рамках пуско-наладочных работ. Об этом сообщил член комитета по энергетике Госдумы, бывший первый вице-премьер подконтрольного Кремлю крымского правительства Михаил Шеремет, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"Газ в системе есть. Проводятся пуско-наладочные работы, в рамках которых осуществляется поставка газа с материковой части Российской Федерации. Газа достаточно, давления достаточно, поэтому, думаю, в ближайшее время в сжатые сроки, "Стройгазмонтаж" закончит пуско-наладочные работы и введет газопровод в штатный режим работы ", - сказал М.Шеремет.

По его словам, введенные ранее графики ограничения подачи газа на крупных промышленных предприятиях республики уже практически не применяются.

"В системе газа достаточно, чтобы в полном объеме обеспечить потребление нашего полуострова", - подчеркнул депутат.

Как сообщал УНН, 27 декабря президент России Владимир Путин дал старт подачи газа в Крым из России после завершения работ по присоединению газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам РФ.

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