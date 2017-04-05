Росія розконсервовує в Криму військові об'єкти для спрямування їх проти НАТО - І.Фріз

“Росія розконсервовує зараз на території півострова об’єкти військового призначення. Зокрема у нас є інформація про розконсервації ядерного сховища "Феодосія-13". І це вже не жарт, тому що фактично півострів перетворюється на військову базу, оснащену сучасним озброєнням, яке вже націленн не проти України, від якої анексовано цю територію, а проти всіх країн-партнерів-членів НАТО. Тобто вони намагаються зробити все, щоб домінувати в Чорноморському басейні. Зараз порти Криму — це фактично сучасна Тортуга, до якої заходять навіть кораблі з Сирії невідомо з чим, і з огляду на те, що відбувалося останнім часом в Сирії, зокрема остання хімічна атака, ми не виключаємо, що Росія в такий спосіб намагається передислоковувати через Крим до Сирії заборонені речовини”, — сказала І.Фріз.

Також вона повідомила, що сьогодні Росія, порушуючи Шенгенську конвенцію, займається уже зараз переселенням народів, зокрема в Криму, тобто намагається штучно замінити українців росіянами.

Нагадаємо, у НАТО засудили підтримку бойовиків на Донбасі Росією.