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Росія розконсервовує в Криму військові об'єкти для спрямування їх проти НАТО - І.Фріз

Київ • УНН

 • 16706 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Росія розконсервовує в Криму об'єкти військового призначення, щоб спрямувати її проти країн-членів НАТО. Про це на сьогоднішньому засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО заявила глава постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї НАТО Ірина Фріз, передає кореспондент УНН.

“Росія розконсервовує зараз на території півострова об’єкти військового призначення. Зокрема у нас є інформація про розконсервації ядерного сховища "Феодосія-13". І це вже не жарт, тому що фактично півострів перетворюється на військову базу, оснащену сучасним озброєнням, яке вже націленн не проти України, від якої анексовано цю територію, а проти всіх країн-партнерів-членів НАТО. Тобто вони намагаються зробити все, щоб домінувати в Чорноморському басейні. Зараз порти Криму — це фактично сучасна Тортуга, до якої заходять навіть кораблі з Сирії невідомо з чим, і з огляду на те, що відбувалося останнім часом в Сирії, зокрема остання хімічна атака, ми не виключаємо, що Росія в такий спосіб намагається передислоковувати через Крим до Сирії заборонені речовини”, — сказала І.Фріз.

Також вона повідомила, що сьогодні Росія, порушуючи Шенгенську конвенцію, займається уже зараз переселенням народів, зокрема в Криму, тобто намагається штучно замінити українців росіянами.

Нагадаємо, у НАТО засудили підтримку бойовиків на Донбасі Росією.

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