Россия расконсервируют в Крыму военные объекты для направления их против НАТО - И.Фриз

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 66021 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108281 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166106 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121863 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119808 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114220 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105365 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107314 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103769 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157267 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россия расконсервируют в Крыму военные объекты для направления их против НАТО - И.Фриз

Россия расконсервируют в Крыму военные объекты для направления их против НАТО - И.Фриз

Киев  •  УНН

 • 16702 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Россия расконсервируют в Крыму объекты военного назначения, чтобы направить ее против стран-членов НАТО. Об этом на сегодняшнем заседании Межпарламентской совета Украина-НАТО заявила глава постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз, передает корреспондент УНН.

"Россия расконсервируют сейчас на территории полуострова объекты военного назначения. В частности у нас есть информация о расконсервации ядерного хранилища "Феодосия-13". И это уже не шутка, потому что фактически полуостров превращается в военную базу, оснащенную современным вооружением, которое уже таргетинга не прочь Украины, от которой аннексирована эту территорию, а против всех стран-партнеров НАТО. То есть они пытаются сделать все, чтобы доминировать в Черноморском бассейне. Сейчас порты Крыма - это фактически современная Тортуга, к которой заходят даже корабли из Сирии неизвестно с чем, и учитывая то, что происходило в последнее время в Сирии, в частности последняя химическая атака, мы не исключаем, что Россия таким образом пытается передислоцировать из Крыма в Сирию запрещенные вещества", - сказала И.Фриз.

Также она сообщила, что сегодня Россия, нарушая Шенгенскую конвенцию, занимается уже сейчас переселением народов, в частности в Крыму, то есть пытается искусственно заменить украинцев русскими.

Напомним, в НАТО осудили поддержку боевиков на Донбассе Россией.

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