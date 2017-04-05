Россия расконсервируют в Крыму военные объекты для направления их против НАТО - И.Фриз

"Россия расконсервируют сейчас на территории полуострова объекты военного назначения. В частности у нас есть информация о расконсервации ядерного хранилища "Феодосия-13". И это уже не шутка, потому что фактически полуостров превращается в военную базу, оснащенную современным вооружением, которое уже таргетинга не прочь Украины, от которой аннексирована эту территорию, а против всех стран-партнеров НАТО. То есть они пытаются сделать все, чтобы доминировать в Черноморском бассейне. Сейчас порты Крыма - это фактически современная Тортуга, к которой заходят даже корабли из Сирии неизвестно с чем, и учитывая то, что происходило в последнее время в Сирии, в частности последняя химическая атака, мы не исключаем, что Россия таким образом пытается передислоцировать из Крыма в Сирию запрещенные вещества", - сказала И.Фриз.

Также она сообщила, что сегодня Россия, нарушая Шенгенскую конвенцию, занимается уже сейчас переселением народов, в частности в Крыму, то есть пытается искусственно заменить украинцев русскими.

Напомним, в НАТО осудили поддержку боевиков на Донбассе Россией.