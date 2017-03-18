Росія проводить військові тренування на окупованих територіях - розвідка АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. За даними розвідки штабу АТО, на тимчасово окупованій території сходу України тривають командно-штабні тренування російсько-окупаційних військ — 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) АК Центру територіальних військ Південного ВО. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.
“В рамках командно-штабного навчання противник проводить бойові стрільби по території підконтрольній Україні. За даними розвідки, Російська Федерація продовжує всебічно забезпечувати підрозділи противника,” — йдеться в повідомленні.
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У штабі зазначили, що з проведенням цих навчань, командування АТО пов’язує збільшення кількості обстрілів наших опорних пунктів, під час яких окупанти використовують важке озброєння, що заборонене Мінськими домовленостями.
Так, протягом останніх днів фіксуються факти прибуття на окуповані території сходу країни транспортних засобів з боєприпасами, пально-мастильними матеріалами та особовим складом.
У штабі АТО також додали, що з прибуттям російської “допомоги”, а саме 62 “гумконвою”, ситуація повсякчас ускладнюється, кількість обстрілів з використанням важкого озброєння збільшується.