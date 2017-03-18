Россия проводит военные тренировки на оккупированных территориях - разведка АТО

"В рамках командно-штабных учений противник проводит боевые стрельбы по территории подконтрольной Украины. По данным разведки, Российская Федерация продолжает всесторонне обеспечивать подразделения противника ", - говорится в сообщении.

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В штабе отметили, что с проведением этих учений, командование АТО связывает увеличение количества обстрелов наших опорных пунктов, при которых оккупанты используют тяжелое вооружение, что запрещено минскими договоренностями.

Так, в последние дни фиксируются факты прибытия на оккупированных территориях востока страны транспортных средств с боеприпасами, горюче-смазочными материалами и личным составом.

В штабе АТО также добавили, что с прибытием российской "помощи", а именно 62 "гумконвоя", ситуация постоянно усложняется, количество обстрелов с использованием тяжелого вооружения увеличивается.