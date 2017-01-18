Росія продовжує втручатись у внутрішні справи України, окупація триває - Б.Обама

Б.Обама висловив переконання, що інтереси Америки відповідають інтересам всього світу і відповідають тому, "щоб у нас були конструктивні відносини з РФ".

"З початку свого перебування на посаді президента я намагався працювати з президентом та урядом РФ, намагався допомогти їм покращити економічне становище. Коли В.Путін повернувся на посаду президента почалася ескалація антиамериканської риторики. Все, що Америка робить - це погано для Росії, на цьому будувався підхід, судячи з усього. Це стало ясно, коли Росія відправилась у Крим і забрала частину України. Незалежність і суверенітет України були притиснуті силою. І це думка не тільки наша, а всієї міжнародної спільноти. І Росія продовжує окупацію української території і втручатись у справи України. Я сказав росіянам: "Як тільки ви перестанете це робити, то санкції будуть зняті", - заявив Б.Обама.

Нагадаємо, 14 січня Президент США Барак Обама оголосив про продовження кількох пакетів санкцій запроваджених 2014 року щодо Росії, а також російських компаній в окупованому Криму, кримських і донбаських сепаратистів і колишніх українських посадовців ще на рік. Вони діятимуть до 6 березня 2018 року.