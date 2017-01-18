Россия продолжает вмешиваться во внутренние дела Украины, оккупация продолжается - Б.Обама

Б.Обама выразил убеждение, что интересы Америки отвечают интересам всего мира и соответствуют тому, "чтобы у нас были конструктивные отношения с РФ".

"С начала своего пребывания на посту президента я пытался работать с президентом и правительством РФ, пытался помочь им улучшить экономическое положение. Когда Путин вернулся на пост президента началась эскалация антиамериканской риторики. Все, что Америка делает - это плохо для России, на этом строился подход, судя по всему. Это стало ясно, когда Россия отправилась в Крым и забрала часть Украины. Независимость и суверенитет Украины были прижаты силой. И это мнение не только наше, а всего международного сообщества. И Россия продолжает оккупацию украинской территории и вмешиваться в дела Украины. Я сказал россиянам: "Как только вы перестанете это делать, то санкции будут сняты", - заявил Б.Обама.

Напомним, 14 января Президент США Барак Обама объявил о продлении нескольких пакетов санкций, введенных в 2014 г. в отношении России, а также российских компаний в оккупированном Крыму, крымских и донбасских сепаратистов и бывших украинских чиновников еще на год. Они будут действовать до 6 марта 2018 года.