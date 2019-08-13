Росія поставлятиме газ через Україну ще два роки - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Транзит російського газу через територію Україні продовжиться у звичайних обсягах щонайменше ще два роки. Про це заявив голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“...транзитний договір між Україною і Росією буде. Вважаю, що як мінімум рік Росії доведеться поставляти звичні останнім часом обсяги газу через Україну — треба розуміти, що, якщо газопровід Nord Stream-2 буде запущений лише з восьмимісячним запізненням, все одно для виходу на роботу на повній потужності піде немало часу. Тому я думаю, що транзит російського газу через нашу країну у звичайних обсягах буде здійснюватися не менше півтора року після початку 2020 року”, — написав Данилишин.
Він нагадав, що чинний транзитний договір закінчується 31 грудня 2019 року.
Також, він вважає, що “Газпрому” доведеться укладати договір з “Нафтогазом України” на період після 31 грудня 2019 року — 1,5-2 роки через нашу ГТС доведеться прокачувати 50-65 млрд куб. м газу (річний обсяг).
Нагадаємо, Росія, Україна і Євросоюз зустрінуться в Брюсселі 16 вересня для переговорів про транзит газу.