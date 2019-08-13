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Россия будет поставлять газ через Украину еще два года - эксперт

Россия будет поставлять газ через Украину еще два года - эксперт

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 августа. УНН. Транзит российского газа через территорию Украины продолжится в обычном размере как минимум еще два года. Об этом заявил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин на своей странице в Facebook, передает УНН.

"... транзитный договор между Украиной и Россией будет. Считаю, что как минимум год России придется поставлять привычные в последнее время объемы газа через Украину - надо понимать, что, если газопровод Nord Stream-2 будет запущен только с восьмимесячным опозданием, все равно для выхода на работу на полной мощности уйдет немало времени. Поэтому я думаю, что транзит российского газа через нашу страну в обычных объемах будет осуществляться не менее полутора лет после начала 2020 года", - написал Данилишин.

Он напомнил, что действующий транзитный договор заканчивается 31 декабря 2019 года.

Также он считает, что "Газпрому" придется заключать договор с "Нафтогазом Украины" на период после 31 декабря 2019 года - 1,5-2 года через нашу ГТС придется прокачивать 50-65 млрд куб. м газа (годовой объем).

Напомним, Россия, Украина и Евросоюз встретятся в Брюсселе 16 сентября для переговоров о транзите газа.

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