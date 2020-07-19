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Росія посилила систему ППО через раптової перевірки боєготовності, в тому числі в Криму

Росія посилила систему ППО через раптової перевірки боєготовності, в тому числі в Криму

Київ • УНН

 • 18778 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Російські дивізіони зенітних ракетних систем і комплексів посилили систему протиповітряної оборони (ППО) в ході раптової перевірки боєготовності, яку окупаційна влада проводить зокрема і на Кримському півострові. Про це йдеться на сайті Міноборони Росії, передає УНН.

"Понад десять дивізіонів, озброєних системами С-400, С-300, зенітними ракетно-гарматними комплексами "Панцир-С", зі складу дивізій 4 армії ВПС і ППО ЮВО зробили марші на позиції, здійснили розгортання і заступили на бойове чергування в нових позиційних районах. Крім того, захист сил загальновійськових об'єднань від ударів повітряного противника забезпечують комплекси військової ППО Бук-М2, Бук-М3 і ТОР-М", - повідомили в Міноборони.

Розрахунки підрозділів ППО "відпрацюють завдання з прикриття районів зосередження з'єднань і військових частин ЮВО, задіяних в заходах раптової перевірки боєготовності в регіонах Північного Кавказу, Закавказзя, Астраханської, Волгоградської та Ростовської областей, Кубані та Криму", йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на цьому тижні міністр оборони України Андрій Таран заявив, що на даний час в окупованому Криму не виявлено дій по створенню ударних угруповань для активних бойових дій з боку Росії поблизу адмінмежі з Херсонською областю.

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