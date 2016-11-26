Росія погрожує країнам НАТО ядерною зброєю - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Російський сенатор пригрозив направити ядерні ракети на країни-члени НАТО. Із заяви віце-голови оборонного комітету радфеду РФ Франца Клінцевича слідує, що російські ядерні ракети будуть спрямовані, зокрема, на об'єкти НАТО в Польщі. Про це повідомляє Польське радіо, передає УНН.
Як зазначається, Ф.Клінцевич назвав політику НАТО щодо Росії "агресивною" і пригрозив "твердою і однозначною відповіддю".
Цю заяву прокоментував представник Кремля Дмитро Пєсков, нагадавши, що зовнішню політику в Росії визначає президент.
Разом з цим він додав, що в Кремлі розуміють подібні емоційні заяви парламентарів у зв'язку з "експансивною політикою НАТО".
Одночасно депутат держдуми РФ Віктор Озеров заявив про намір Москви розгорнути в Калінінградській області ракетні системи "Іскандер" і С-400 на постійній основі, пише видання.
Раніше російські інформагентства, як зазначається, повідомили про розміщення дивізіону рухомого берегового ракетного комплексу "Бастіон" в Калінінградській області, що дозволяє контролювати цілі в Польщі і в системі Датських проток, що з'єднують Північне море з Балтійським.