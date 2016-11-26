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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россия угрожает странам НАТО ядерным оружием - СМИ

Киев • УНН

 • 10753 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Российский сенатор пригрозил направить ядерные ракеты на страны-члены НАТО. Из заявления вице-председателя оборонного комитета Совфеда РФ Франца Клинцевич следует, что российские ядерные ракеты будут направлены, в частности, на объекты НАТО в Польше. Об этом сообщает Польское радио, передает УНН.

Россия угрожает странам НАТО ядерным оружием - СМИ

Как отмечается, Ф.Клинцевич назвал политику НАТО в отношении России "агрессивной" и пригрозил "твердым и однозначным ответом".

Это заявление прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков, напомнив, что внешнюю политику в России определяет президент.

Вместе с этим он добавил, что в Кремле понимают подобные эмоциональные заявления парламентариев в связи с "экспансивной политикой НАТО".

В то же время депутат Госдумы РФ Виктор Озеров заявил о намерении Москвы развернуть в Калининградской области ракетные системы "Искандер" и С-400 на постоянной основе, пишет издание.

Ранее российские информагентства, как отмечается, сообщили о размещении дивизиона подвижного берегового ракетного комплекса "Бастион" в Калининградской области, что позволяет контролировать цели в Польше и в системе Датских проливов, соединяющих Северное море с Балтийским.

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