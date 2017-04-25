Росія почала поставки електроенергії на окуповані території Луганської області - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Окуповані території Луганської області забезпечуються електропостачанням незважаючи на припинення поставок електроенергії з України. Про це повідомляє РІА "Новости", передає УНН.
Зокрема видання посилається на інформацію від так званого "глави МНС ЛНР" Сергія Іванушкіна, який нібито розповів журналістам, що "республіка" готувалася до подібних нештатних ситуацій з 2014 року.
"Республіка отримує (електрику - ред.) з декількох напрямків, на договірних засадах. З України більше електропостачання немає і не буде", - цитує РІА "Новости" слова "міністра".
Також С.Іванушкін повідомляє, що "всі підприємства і населення" на окупованій терористами території "повністю забезпечені електроенергією".
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Він повідомив, що поставки енергії припинилися о 23:41 у понеділок, 24 квітня, але вже "за 40 хвилин було включено електропостачання основних районів Луганська".