Россия начала поставки электроэнергии на оккупированные территории Луганской области - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Оккупированные территории Луганской области обеспечиваются электроснабжением несмотря на прекращение поставок электроэнергии с Украины. Об этом сообщает РИА “Новости”, передает УНН.
В частности издание ссылается на информацию от так называемого “главы МЧС ЛНР” Сергея Иванушкина, который якобы рассказал журналистам, что “республика” готовилась к подобным нештатным ситуациям с 2014 года.
“Республика получает (электричество — ред.) с нескольких направлений, на договорных отношениях, мы получаем электричество. С Украины больше электроснабжения нет и не будет”, — цитирует РИА “Новости” слова “министра”.
Также С.Иванушкин сообщает, что “все предприятия и население” оккупированной террористами территории “полностью обеспечены электроэнергией”.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минэнерго РФ приняло решение поставлять электричество в "ЛНР"
Он сообщил, что поставки энергии прекратились в 23:41 понедельника, 24 апреля, но уже “через 40 минут уже было включено электроснабжение основных районов Луганска”.