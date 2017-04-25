Россия начала поставки электроэнергии на оккупированные территории Луганской области - СМИ

В частности издание ссылается на информацию от так называемого “главы МЧС ЛНР” Сергея Иванушкина, который якобы рассказал журналистам, что “республика” готовилась к подобным нештатным ситуациям с 2014 года.

“Республика получает (электричество — ред.) с нескольких направлений, на договорных отношениях, мы получаем электричество. С Украины больше электроснабжения нет и не будет”, — цитирует РИА “Новости” слова “министра”.

Также С.Иванушкин сообщает, что “все предприятия и население” оккупированной террористами территории “полностью обеспечены электроэнергией”.

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Он сообщил, что поставки энергии прекратились в 23:41 понедельника, 24 апреля, но уже “через 40 минут уже было включено электроснабжение основных районов Луганска”.