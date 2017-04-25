Россия начала поставки электроэнергии на оккупированные территории Луганской области - СМИ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 31293 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 98397 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 150526 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114133 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115004 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111630 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103625 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106868 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103407 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152138 просмотра

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Россия начала поставки электроэнергии на оккупированные территории Луганской области - СМИ

Россия начала поставки электроэнергии на оккупированные территории Луганской области - СМИ

Киев  •  УНН

 • 14396 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Оккупированные территории Луганской области обеспечиваются электроснабжением несмотря на прекращение поставок электроэнергии с Украины. Об этом сообщает РИА “Новости”, передает УНН.

В частности издание ссылается на информацию от так называемого “главы МЧС ЛНР” Сергея Иванушкина, который якобы рассказал журналистам, что “республика” готовилась к подобным нештатным ситуациям с 2014 года.

“Республика получает (электричество — ред.) с нескольких направлений, на договорных отношениях, мы получаем электричество. С Украины больше электроснабжения нет и не будет”, — цитирует РИА “Новости” слова “министра”.

Также С.Иванушкин сообщает, что “все предприятия и население” оккупированной террористами территории “полностью обеспечены электроэнергией”.

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Он сообщил, что поставки энергии прекратились в 23:41 понедельника, 24 апреля, но уже “через 40 минут уже было включено электроснабжение основных районов Луганска”.

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