Росія планує призначити військового атташе на Філіппінах
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада УНН. Росія планує призначити військового аташе на Філіппінах. Про це заявив прес-секретар філіппінського президента Гаррі Роке, пише Manila Times інформує УНН.
Г.Рокке розповів, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу знову планує відвідати Філіппіни, а президент Росії Володимир Путін запросив філіппінських військових пройти підготовку на російській території.
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Говорячи про плани Москви призначити військового аташе в країні, Роке додав, що він буде базуватися в Манілі, столиці Філіппін.
Нагадаємо, Росія передала Філіппінам партію продукції військового призначення, в тому числі зброю, боєприпаси та армійські вантажівки.