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Росія планує призначити військового атташе на Філіппінах

Росія планує призначити військового атташе на Філіппінах

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада УНН. Росія планує призначити військового аташе на Філіппінах. Про це заявив прес-секретар філіппінського президента Гаррі Роке, пише Manila Times інформує УНН.

Г.Рокке розповів, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу знову планує відвідати Філіппіни, а президент Росії Володимир Путін запросив філіппінських військових пройти підготовку на російській території.

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Говорячи про плани Москви призначити військового аташе в країні, Роке додав, що він буде базуватися в Манілі, столиці Філіппін.

Нагадаємо, Росія передала Філіппінам партію продукції військового призначення, в тому числі зброю, боєприпаси та армійські вантажівки.

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