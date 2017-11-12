Росія планує призначити військового атташе на Філіппінах

Г.Рокке розповів, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу знову планує відвідати Філіппіни, а президент Росії Володимир Путін запросив філіппінських військових пройти підготовку на російській території.

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Говорячи про плани Москви призначити військового аташе в країні, Роке додав, що він буде базуватися в Манілі, столиці Філіппін.

Нагадаємо, Росія передала Філіппінам партію продукції військового призначення, в тому числі зброю, боєприпаси та армійські вантажівки.