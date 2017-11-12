Россия планирует назначить военного атташе на Филиппинах

Г.Рокке рассказал, что министр обороны России Сергей Шойгу снова планирует посетить Филиппины, а президент России Владимир Путин пригласил филиппинских военных пройти подготовку на российской территории.

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Говоря о планах Москвы назначить военного атташе в стране, Рокке добавил, что он будет базироваться в Маниле, столице Филиппин.

Напомним, Россия передала Филиппинам партию продукции военного назначения , в том числе оружие, боеприпасы и армейские грузовики.