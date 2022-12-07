Росія планувала анексувати Україну до серпня 2022 року - Британський Інститут оборонних досліджень

Цитата

“росія планувала захопити Україну протягом десяти днів, потім окупувати країну, щоб уможливити її анексію до серпня 2022 року”, — йдеться у доповіді, з якою ознайомилися “Важливі історії”.

Деталі

Російська влада почала готуватися до вторгнення навесні 2021 року, коли до кордону з Україною було стягнуто додаткові підрозділи. У доповідях спецслужб говорилося, що українське суспільство “є політично апатичним” і не довіряє керівництву країни. Як зазначають у RUSI, військове керівництво росії було впевнене в успіху. Стратегічними завданнями російських військових були:

— позбавити Україну можливості захищатися, знищивши її повітряні сили, флот та засоби ППО,

— знищити українські сухопутні сили, “скувавши” їх у Донбасі,

— ліквідувати політичне та військове керівництво України, зайняти головні політичні та економічні центри країни,

ввести українське керівництво в оману щодо часу, місця, завдань та масштабу вторгнення.

Військові сили країни-агресора мали вторгнутися в Україну і протягом 10 днів захопити всі великі міста, у тому числі Київ. Після цього планувалося розпочати “стабілізаційні заходи” — знищення “розрізнених угруповань ЗСУ та залишків націоналістичного опору”, а також створення окупаційних адміністрацій. Для придушення можливих протестів хотіли задіяти розгвардію.

Також спецслужби підготували “списки” українців:

— тих, кого планувалося ліквідувати,

— тих, кого планувалося репресувати та залякати,

— нейтрально налаштованих громадян, яких можна було схилити до співпраці,

— готових співпрацювати.

Експерти RUSI у доповіді зазначають, що російські спецслужби помилилися, вважаючи, що опір мирного населення буде мінімальним.

Додамо

Білорусь, найближчий союзник Росії, оголосила про переміщення військ та військової техніки, посилаючись на “контртерористичну загрозу”.