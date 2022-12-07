Росія планувала анексувати Україну до серпня 2022 року - Британський Інститут оборонних досліджень
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Британський Королівський інститут оборонних досліджень (RUSI) випустив доповідь про війну в Україні, де зокрема йдеться про те, як росія готувалася до війни, перебіг боїв з лютого по липень та оцінку дій російської армії.
Про це повідомляє УНН із посиланням на видання "Важливі історії".
Цитата
“росія планувала захопити Україну протягом десяти днів, потім окупувати країну, щоб уможливити її анексію до серпня 2022 року”, — йдеться у доповіді, з якою ознайомилися “Важливі історії”.
Деталі
Російська влада почала готуватися до вторгнення навесні 2021 року, коли до кордону з Україною було стягнуто додаткові підрозділи. У доповідях спецслужб говорилося, що українське суспільство “є політично апатичним” і не довіряє керівництву країни. Як зазначають у RUSI, військове керівництво росії було впевнене в успіху. Стратегічними завданнями російських військових були:
— позбавити Україну можливості захищатися, знищивши її повітряні сили, флот та засоби ППО,
— знищити українські сухопутні сили, “скувавши” їх у Донбасі,
— ліквідувати політичне та військове керівництво України, зайняти головні політичні та економічні центри країни,
ввести українське керівництво в оману щодо часу, місця, завдань та масштабу вторгнення.
Військові сили країни-агресора мали вторгнутися в Україну і протягом 10 днів захопити всі великі міста, у тому числі Київ. Після цього планувалося розпочати “стабілізаційні заходи” — знищення “розрізнених угруповань ЗСУ та залишків націоналістичного опору”, а також створення окупаційних адміністрацій. Для придушення можливих протестів хотіли задіяти розгвардію.
Також спецслужби підготували “списки” українців:
— тих, кого планувалося ліквідувати,
— тих, кого планувалося репресувати та залякати,
— нейтрально налаштованих громадян, яких можна було схилити до співпраці,
— готових співпрацювати.
Експерти RUSI у доповіді зазначають, що російські спецслужби помилилися, вважаючи, що опір мирного населення буде мінімальним.
Додамо
Білорусь, найближчий союзник Росії, оголосила про переміщення військ та військової техніки, посилаючись на “контртерористичну загрозу”.