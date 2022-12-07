Росія планувала анексувати Україну до серпня 2022 року - Британський Інститут оборонних досліджень

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 32135 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 66308 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 102083 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 152196 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 176796 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 356005 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 222517 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 194076 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 335631 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 459234 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
97 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Wall Street Journal: Волц організував багато делікатних розмов у Signal, зокрема - на тему війни рф проти України

31 березня, 17:41 • 22693 перегляди

За цю суму можна придбати понад 1 млн FPV-дронів: Кравченко повідомив, що податкова у першому кварталі перевиконала показники на 36 млрд грн

31 березня, 17:45 • 28383 перегляди

У центрі Києва, на перехресті з вулицею Прорізною, з'явиться наземний перехід

31 березня, 17:56 • 30581 перегляди

Під час окупації Бучі загинуло 381 людина - Лубінець

31 березня, 18:09 • 27729 перегляди

"Солдати просять не гроші, а зброю": духовний радник Трампа відвідав Бучу

22:41 • 14841 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 356005 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 335631 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 551792 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 681729 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 700756 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 79375 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 116383 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 201317 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 227203 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 220196 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Росія планувала анексувати Україну до серпня 2022 року - Британський Інститут оборонних досліджень

Росія планувала анексувати Україну до серпня 2022 року - Британський Інститут оборонних досліджень

Київ • УНН

 • 1169312 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Британський Королівський інститут оборонних досліджень (RUSI) випустив доповідь про війну в Україні, де зокрема йдеться про те, як росія готувалася до війни, перебіг боїв з лютого по липень та оцінку дій російської армії.

Про це повідомляє УНН із посиланням на видання "Важливі історії".

Цитата

“росія планувала захопити Україну протягом десяти днів, потім окупувати країну, щоб уможливити її анексію до серпня 2022 року”, — йдеться у доповіді, з якою ознайомилися “Важливі історії”.

Деталі

Російська влада почала готуватися до вторгнення навесні 2021 року, коли до кордону з Україною було стягнуто додаткові підрозділи. У доповідях спецслужб говорилося, що українське суспільство “є політично апатичним” і не довіряє керівництву країни. Як зазначають у RUSI, військове керівництво росії було впевнене в успіху. Стратегічними завданнями російських військових були:

— позбавити Україну можливості захищатися, знищивши її повітряні сили, флот та засоби ППО,
— знищити українські сухопутні сили, “скувавши” їх у Донбасі,
— ліквідувати політичне та військове керівництво України, зайняти головні політичні та економічні центри країни,
ввести українське керівництво в оману щодо часу, місця, завдань та масштабу вторгнення.

Військові сили країни-агресора мали вторгнутися в Україну і протягом 10 днів захопити всі великі міста, у тому числі Київ. Після цього планувалося розпочати “стабілізаційні заходи” — знищення “розрізнених угруповань ЗСУ та залишків націоналістичного опору”, а також створення окупаційних адміністрацій. Для придушення можливих протестів хотіли задіяти розгвардію.

Також спецслужби підготували “списки” українців:

— тих, кого планувалося ліквідувати,
— тих, кого планувалося репресувати та залякати,
— нейтрально налаштованих громадян, яких можна було схилити до співпраці,
— готових співпрацювати.

Експерти RUSI у доповіді зазначають, що російські спецслужби помилилися, вважаючи, що опір мирного населення буде мінімальним.

Додамо

Білорусь, найближчий союзник Росії, оголосила про переміщення військ та військової техніки, посилаючись на “контртерористичну загрозу”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Bitcoin
$83,096.40
Золото
$3,173.20
Tesla
$258.01
Brent
$74.97
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,838.04