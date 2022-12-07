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Россия планировала аннексировать Украину к августу 2022 года — Британский Институт оборонных исследований

Россия планировала аннексировать Украину к августу 2022 года — Британский Институт оборонных исследований

Киев • УНН

 • 1169312 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Британский Королевский институт оборонных исследований (RUSI) выпустил доклад о войне в Украине, где в частности говорится о том, как россия готовилась к войне, ходе боев с февраля по июль и об оценке действий российской армии.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Важные истории.

Цитата

“Россия планировала захватить Украину в течение десяти дней, затем оккупировать страну, чтобы сделать возможной ее аннексию к августу 2022 года”, — говорится в докладе, с которым ознакомились “Важные истории”.

Детали

Российские власти начали готовиться к вторжению весной 2021 года, когда к границе с Украиной были стянуты дополнительные подразделения. В докладах спецслужб говорилось, что украинское общество “политически апатично” и не доверяет руководству страны. Как отмечают в RUSI, военное руководство рф было уверено в успехе. Стратегическими задачами российских военных были:

— лишить Украину возможности защищаться, уничтожив ее воздушные силы, флот и средства ПВО,
— уничтожить украинские сухопутные силы, “сковав” их в Донбассе,
— ликвидировать политическое и военное руководство Украины, занять главные политические и экономические центры страны,
ввести украинское руководство в заблуждение относительно времени, места, задач и масштаба вторжения.

Военные силы страны-агрессора должны были вторгнуться в Украину и в течение 10 дней захватить все крупные города, в том числе Киев. После этого планировалось начать “стабилизационные мероприятия” — уничтожение “разрозненных группировок ВСУ и остатков националистического сопротивления”, а также создание оккупационных администраций. Для подавления возможных протестов хотели задействовать росгвардию.

Также спецслужбы подготовили “списки” украинцев:

— тех, кого планировалось ликвидировать,
— тех, кого планировалось репрессировать и запугать,
— нейтрально настроенных граждан, которых можно было склонить к сотрудничеству,
— готовых сотрудничать.

Эксперты RUSI в докладе отмечают, что российские спецслужбы ошиблись, посчитав, что сопротивление мирного населения будет минимальным.

Добавим

Беларусь, ближайший союзник россии, объявила о перемещении войск и военной техники, ссылаясь на “контртеррористическую угрозу”.

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