росія перекидає до Бахмуту десятки тисяч мобілізованих військових: за оцінкою США ці війська "погано екіпіровані"

$41.390.02
46.921.07
ukru
Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
Ексклюзив
13:44 • 8788 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 19042 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 30836 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 41068 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 72182 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 49679 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 103271 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 75318 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 61787 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 119418 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5.9м/с
22%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 45497 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 36024 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 91467 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 36370 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 32588 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 72186 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 92303 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 103272 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 225891 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 275377 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 33148 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 36931 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 29723 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 33966 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 49404 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

росія перекидає до Бахмуту десятки тисяч мобілізованих військових: за оцінкою США ці війська "погано екіпіровані"

Київ • УНН

 • 1328782 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Російське військове командування перекидає на Бахмут десятки тисяч мобілізованих військових для зміцнення позицій. За оцінкою США, ці війська погано екіпіровані і не підготовлені для бойових дій, пише УНН з посиланням на Twitter журналіста Foreign Policy Джека Детча.

росія перекидає до Бахмуту десятки тисяч мобілізованих військових: за оцінкою США ці війська "погано екіпіровані"

Цитата

“росія направляє десятки тисяч мобілізованих поповнень для зміцнення ослаблених бойовими діями в Бахмуті позицій в Україні. За оцінкою США, ці війська “погано екіпіровані, погано навчені і кинулися на поле бою”, – пише журналіст з посиланням на високопоставленого військового чиновника США.

Доповнення

Бахмутський напрямок залишається найгарячішою точкою вздовж усієї лінії фронту. Американський Інститут вивчення війни (ISW) пише, що оборона Бахмута тягне за собою значні витрати, зокрема, можливо, заважає Україні вести контрнаступальні операції в інших районах. Однак вони підкреслюють, що Україні довелося б також заплатити значну ціну, якби вона дозволила російським військам легко взяти Бахмут.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаНовини Світу
Brent
$65.04
Bitcoin
$84,378.60
S&P 500
$5,425.00
Tesla
$257.10
Газ TTF
$34.55
Золото
$3,220.80
Ethereum
$1,659.02