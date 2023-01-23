росія перекидає до Бахмуту десятки тисяч мобілізованих військових: за оцінкою США ці війська "погано екіпіровані"

Цитата

“росія направляє десятки тисяч мобілізованих поповнень для зміцнення ослаблених бойовими діями в Бахмуті позицій в Україні. За оцінкою США, ці війська “погано екіпіровані, погано навчені і кинулися на поле бою”, – пише журналіст з посиланням на високопоставленого військового чиновника США.

Доповнення

Бахмутський напрямок залишається найгарячішою точкою вздовж усієї лінії фронту. Американський Інститут вивчення війни (ISW) пише, що оборона Бахмута тягне за собою значні витрати, зокрема, можливо, заважає Україні вести контрнаступальні операції в інших районах. Однак вони підкреслюють, що Україні довелося б також заплатити значну ціну, якби вона дозволила російським військам легко взяти Бахмут.