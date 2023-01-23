росія перекидає до Бахмуту десятки тисяч мобілізованих військових: за оцінкою США ці війська "погано екіпіровані"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Російське військове командування перекидає на Бахмут десятки тисяч мобілізованих військових для зміцнення позицій. За оцінкою США, ці війська погано екіпіровані і не підготовлені для бойових дій, пише УНН з посиланням на Twitter журналіста Foreign Policy Джека Детча.
Цитата
“росія направляє десятки тисяч мобілізованих поповнень для зміцнення ослаблених бойовими діями в Бахмуті позицій в Україні. За оцінкою США, ці війська “погано екіпіровані, погано навчені і кинулися на поле бою”, – пише журналіст з посиланням на високопоставленого військового чиновника США.
Доповнення
Бахмутський напрямок залишається найгарячішою точкою вздовж усієї лінії фронту. Американський Інститут вивчення війни (ISW) пише, що оборона Бахмута тягне за собою значні витрати, зокрема, можливо, заважає Україні вести контрнаступальні операції в інших районах. Однак вони підкреслюють, що Україні довелося б також заплатити значну ціну, якби вона дозволила російським військам легко взяти Бахмут.