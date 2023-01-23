россия перебрасывает в Бахмут десятки тысяч мобилизованных военных: по оценке США эти войска “плохо экипированы”

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“россия направляет десятки тысяч мобилизованных пополнений для укрепления ослабленных боевыми действиями в Бахмуте позиций в Украине. По оценке США, эти войска “плохо экипированы, плохо обучены и бросились на поле боя”, – пишет журналист со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника США.

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Бахмутское направление остается самой горячей точкой вдоль всей линии фронта. Американский Институт изучения войны (ISW) пишет, что оборона Бахмута влечет за собой значительные издержки, в частности, возможно, мешает Украине вести контрнаступательные операции в других районах. Однако они подчеркивают, что Украине пришлось бы также заплатить значительную цену, если бы она позволила российским войскам легко взять Бахмут.