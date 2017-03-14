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Росія оголосила відкритий набір у космонавти

Росія оголосила відкритий набір у космонавти

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Державна корпорація Росії з космічної діяльності “Роскосмос” вперше з 2012 року оголосила відкритий конкурс з відбору в російський загін космонавтів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу корпорації.

“Мета (конкурсу – ред.) – відібрати кращих фахівців, які, володіючи навичками роботи з космічною та/або авіаційною технікою, стануть першими пілотами нового російського космічного корабля “Федерація”, працюватимуть за програмою Міжнародної космічної станції (МКС), а також стануть першими росіянами, які полетять до Місяця”, - йдеться в повідомленні.

Кампанія з відбору космонавтів стартує 14 березня 2017 року. Згідно з умовами конкурсу, передбачається відібрати шістьох-вісьмох осіб.

Загальними вимогами до претендентів є громадянство РФ, вік до 35 років, повна вища освіта за інженерною, науковою або льотною спеціальністю та відповідний досвід роботи, здібності до вивчення космічної техніки, володіння комп’ютерною технікою та знання англійської за програмою немовних вузів Російської Федерації.

Також існує низка спеціальних вимог до конкурсантів.

Основні етапи відбору в космонавти відбуватимуться в Зоряному містечку (Московська область).

Нагадаємо, “Роскосмос” – державна корпорація, створена в серпні 2015 року для проведення комплексної реформи ракетно-космічної галузі Росії.

Корпорація забезпечує реалізацію державної політики РФ у галузі космічної діяльності, а також розміщує замовлення на розробку, виробництво і постачання космічної техніки і об'єктів космічної інфраструктури.

Як повідомляв УНН, Роскосмос планує провести 29 космічних пусків у 2017 році.

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