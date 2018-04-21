Росія оголосила про припинення співпраці з Україною в сфері інформації
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Угода про співпрацю між Україною та РФ в сфері інформації припиняє свою дію з 20 квітня 2018 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення МЗС РФ.
Угода про співробітництво в сфері інформації була підписано між урядами двох держав 27 лютого 1998 року. Базова перша стаття угоди говорила, що держави, які її підписали, будуть “сприяти створенню сприятливих умов для широкого і вільного поширення інформації в цілях подальшого поглиблення знань про життя народів їхніх держав”.
Всього угода складалася з 13 статей. У наступних статтях конкретизувалися основні положення документа. Так, у другій статті кожна сторона в особі Києва і Москви зобов’язувалася “не перешкоджати поширенню на території її держави продукції засобів масової інформації, які зареєстровані та діють на законних підставах в державі іншої сторони”.
Документ також встановлював принцип співпраці в сфері ЗМІ, роботи журналістів. Взаємне сприяння Київ і Москва встановлювали в питанні трансляції теле- і радіопрограм, якому було присвячено окрему угоду. Допомога повинна була надаватися і акредитованим на території двох країн журналістам.
Угода мала продовжувати термін кожні п’ять років автоматично.
Як повідомляв УНН, Україна має визначитися щодо дії договору про дружбу з РФ до 30 вересня.