Россия объявила о прекращении сотрудничества с Украиной в сфере информации

Соглашение о сотрудничестве в сфере информации было подписано между правительствами двух государств 27 февраля 1998 года. Базовая первая статья соглашения говорила, что государства, подписавшие договор будут “способствовать созданию благоприятных условий для широкого и свободного распространения информации в целях дальнейшего углубления знаний о жизни народов их государств”.

Всего соглашение состояла из 13 статей. В следующих статьях конкретизировались основные положения документа. Так, в статье каждая сторона в лице Киева и Москвы обязывалась “не препятствовать распространению на территории ее государства продукции средств массовой информации, которые зарегистрированы и действуют на законных основаниях в государстве другой стороны”.

Документ также устанавливал принцип сотрудничества в сфере СМИ, работы журналистов. Взаимное содействие Киев и Москва устанавливали в вопросе трансляции теле- и радиопрограмм, которому было посвящено отдельное соглашение. Помощь должна была предоставляться и аккредитованным на территории двух стран журналистам.

Соглашение должно продлевать срок каждые пять лет автоматически.

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