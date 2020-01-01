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Росія очолила БРІКС

Росія очолила БРІКС

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 січня. УНН. З 1 січня стала на рік головою об'єднання країн БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка). Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

Протягом цього терміну Москва планує провести близько 150 заходів різного рівня. Їх найвищою точкою стане саміт БРІКС, який відбудеться в липні в Санкт-Петербурзі. Ще одна зустріч лідерів БРІКС пройде на полях саміту G20 в листопаді в Ер-Ріяді.

Країни БРІКС займають посаду голови по одному року. У попередній раз Росія виконувала ці обов'язки в 2015 році. Саміт тоді пройшов в Уфі. У 2009 році Росія головувала в об'єднанні ще до того, як до нього приєдналася Південна Африка. Тоді воно носило назву БРІК.

Нагадаємо, Ердоган ще 2018 року попросив узяти Туреччину до складу БРІКС.

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