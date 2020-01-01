Россия возглавила БРИКС
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. С 1 января становится на год председателем объединения стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка). Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
В течение этого срока Москва планирует провести около 150 мероприятий различного уровня. Их высшей точкой станет саммит БРИКС, который состоится в июле в Санкт-Петербурге. Еще одна встреча лидеров БРИКС пройдет на полях саммита G20 в ноябре в Эр-Рияде.
Страны БРИКС занимают пост председателя по одному году. В предыдущий раз Россия выполняла эти обязанности в 2015 году. Саммит тогда прошел в Уфе. В 2009 году Россия председательствовала в объединении еще до того, как к нему присоединилась Южная Африка. Тогда оно носило название БРИК.
Напомним, Эрдоган еще в 2018 году попросил взять Турцию в состав БРИКС.