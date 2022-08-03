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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 24605 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Росія – номер один серед терористів, – Зеленський

Росія – номер один серед терористів, – Зеленський

Київ • УНН

 • 123301 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський заявив, що Росія є номер один, серед країн та організацій серед терористів у світі. Про це інформує УНН.

Деталі

Зеленський зазначив, що зараз відчувається, що в Росії почали усвідомлювати неминучість визнання державою-терористом.

Цитата

«Після всього, що наробила російська армія та нібито приватні російські військові компанії, жодна інша терористична організація світу не може претендувати на першість у терорі. Росія точно – номер один серед терористів. І це точно заслуговує на юридичні наслідки, зокрема у рішеннях Сполучених Штатів та інших світових суб'єктів», - сказав Зеленський.

З огляду на це, у Росії пішли на нову пропагандистську активність - вони визнали «азовців» терористами. До того ж активують різних емісарів із тезами про те, що держава-терорист нібито хоче переговорів.

"Якби Росія справді реально хотіла закінчення війни, вона б не стягувала зараз резерви на український південь і не плодила б на українській території масові могили убитих невинних людей", - зазначив Президент.

Нагадаємо

Зеленський відреагував на приєднання Швейцарії до сьомого пакету санкцій ЄС проти Росії.

Українські Національні Новини

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