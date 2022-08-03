Россия – номер один среди террористов, – Зеленский

Детали

Зеленский отметил, что сейчас чувствуется, что в России стали осознавать неизбежность признания государством-террористом.

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«После всего, что наделала российская армия и якобы частные российские военные компании, никакая другая террористическая организация мира не может претендовать на первенство в терроре. Россия точно – номер один среди террористов. И это точно заслуживает юридических последствий, в частности в решениях Соединенных Штатов и других мировых субъектов», - сказал Зеленский.

В связи с этим в России пошли на новую пропагандистскую активность - они признали «азовцев» террористами. К тому же активируют разных эмиссаров с тезисами о том, что государство-террорист якобы желает переговоров.

"Если бы Россия действительно реально хотела окончания войны, она бы не взимала сейчас резервы на украинский юг и не плодила бы на украинской территории массовые могилы убитых невинных людей", - отметил Президент.

Напомним

Зеленский отреагировал на присоединение Швейцарии к седьмому пакету санкций ЕС против России.