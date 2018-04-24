Росія не виконала жодних зобов'язань у безпекових питаннях мінських угод - Моцик
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. У плані безпекових питань мінських домовленостей Російська Федерація не виконала жодних своїх зобов'язань. Про це під час публічної дискусії "Як бути з непідконтрольними територіями: Україна, Молдова, Грузія" заявив представник України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Сході України Олександр Моцик, передає кореспондент УНН.
“В плані безпекових питань Росія не виконала жодних своїх зобов’язань... Зокрема, мова йде про пункт про виведення іноземних військ з території України. Росія не просто не виконала цих зобов’язань, вона їх відверто ігнорує, продовжуючи стверджувати, що їх там немає”, — заявив Моцик.
Щодо гуманітарних домовленостей, Моцик відзначив, що деякі пункти були виконані, проте більше Україною, ніж Росією.
Як повідомляв УНН, у МЗС зробили заяву щодо недотримання РФ мінських угод.