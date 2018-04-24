Россия не выполнила обязательств в вопросах безопасности минских договоренностей - Моцик

"В плане вопросов безопасности Россия не выполнила никаких своих обязательств... В частности, речь идет о пункте по выводу иностранных войск из территории Украины. Россия не просто не выполнила этих обязательств, она их откровенно игнорирует, продолжая утверждать, что их там нет", - заявил Моцик.

По гуманитарным договоренностям, Моцик отметил, что некоторые пункты были выполнены, однако больше Украины, чем России.

Как сообщал УНН, в МИД сделали заявление о несоблюдении РФ минских соглашений.