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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россия не выполнила обязательств в вопросах безопасности минских договоренностей - Моцик

Киев • УНН

 • 7794 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В плане вопросов безопасности минских договоренностей Российская Федерация не выполнила никаких своих обязательств. Об этом во время публичной дискуссии "Как быть с неподконтрольными территориями: Украина, Молдова, Грузия" заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Востоке Украины Александр Моцик, передает корреспондент УНН.

Россия не выполнила обязательств в вопросах безопасности минских договоренностей - Моцик

"В плане вопросов безопасности Россия не выполнила никаких своих обязательств... В частности, речь идет о пункте по выводу иностранных войск из территории Украины. Россия не просто не выполнила этих обязательств, она их откровенно игнорирует, продолжая утверждать, что их там нет", - заявил Моцик.

По гуманитарным договоренностям, Моцик отметил, что некоторые пункты были выполнены, однако больше Украины, чем России.

Как сообщал УНН, в МИД сделали заявление о несоблюдении РФ минских соглашений.

Украинские Национальные Новости

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