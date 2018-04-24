Россия не выполнила обязательств в вопросах безопасности минских договоренностей - Моцик
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В плане вопросов безопасности минских договоренностей Российская Федерация не выполнила никаких своих обязательств. Об этом во время публичной дискуссии "Как быть с неподконтрольными территориями: Украина, Молдова, Грузия" заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Востоке Украины Александр Моцик, передает корреспондент УНН.
"В плане вопросов безопасности Россия не выполнила никаких своих обязательств... В частности, речь идет о пункте по выводу иностранных войск из территории Украины. Россия не просто не выполнила этих обязательств, она их откровенно игнорирует, продолжая утверждать, что их там нет", - заявил Моцик.
По гуманитарным договоренностям, Моцик отметил, что некоторые пункты были выполнены, однако больше Украины, чем России.
Как сообщал УНН, в МИД сделали заявление о несоблюдении РФ минских соглашений.