Росія не видаватиме Чорногорії підозрюваного в спробі держперевороту

Повідомляється, що Генпрокуратура розглянула прохання чорногорського Мін'юсту про екстрадицію А.Нікіча, але відмовила в його екстрадиції через те, що чорногорець отримав в Росії статус біженця.

За даними чорногорських ЗМІ, чоловік був постійним перекладачем опозиційного чорногорського Демократичного фронту. Його підозрюють у плануванні терактів на парламентських виборах в жовтні минулого року.

Як повідомляв УНН, 19 липня, в Чорногорії відбувся судовий розгляд над 14 особами, серед яких двоє росіян, дев'ять сербів і троє чорногорців, які звинувачуються в підбурюванні до державного перевороту та у змові, з метою вбити прем'єр-міністра, і привести до влади проросійську партію.