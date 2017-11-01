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Росія не видаватиме Чорногорії підозрюваного в спробі держперевороту

Київ • УНН

 • 9357 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Росія не має наміру видавати Чорногорії уродженця Подгориці Ананіе Нікіча, підозрюваного в спробі державного перевороту. Про це повідомили в Генпрокуратурі РФ, передає УНН з посиланням на РІА Новости.

Повідомляється, що Генпрокуратура розглянула прохання чорногорського Мін'юсту про екстрадицію А.Нікіча, але відмовила в його екстрадиції через те, що чорногорець отримав в Росії статус біженця.

За даними чорногорських ЗМІ, чоловік був постійним перекладачем опозиційного чорногорського Демократичного фронту. Його підозрюють у плануванні терактів на парламентських виборах в жовтні минулого року.

Як повідомляв УНН, 19 липня, в Чорногорії відбувся судовий розгляд над 14 особами, серед яких двоє росіян, дев'ять сербів і троє чорногорців, які звинувачуються в підбурюванні до державного перевороту та у змові, з метою вбити прем'єр-міністра, і привести до влади проросійську партію.

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