Россия не будет выдавать Черногории подозреваемого в попытке госпереворота

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 55318 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 123015 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 105362 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 108024 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 106669 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100006 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104994 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102435 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 145004 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116363 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Актуальное
Россия не будет выдавать Черногории подозреваемого в попытке госпереворота

Россия не будет выдавать Черногории подозреваемого в попытке госпереворота

Киев  •  УНН

 • 9344 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Россия не намерена выдавать Черногории уроженца Подгорице Анания Никич, подозреваемого в попытке государственного переворота. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что Генпрокуратура рассмотрела просьбу черногорского Минюста об экстрадиции А.Никича, но отказала в его экстрадиции из-за того, что черногорец получил в России статус беженца.

По данным черногорских СМИ, мужчина был постоянным переводчиком оппозиционного черногорского Демократического фронта. Его подозревают в планировании терактов на парламентских выборах в октябре прошлого года.

Как сообщал УНН, 19 июля, в Черногории состоялся судебное разбирательство над 14 лицами, среди которых двое россиян, девять сербов и трое черногорцев, которые обвиняются в подстрекательстве к государственному перевороту и в заговоре с целью убить премьер-министра, и привести к власти пророссийскую партию.

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