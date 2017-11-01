Россия не будет выдавать Черногории подозреваемого в попытке госпереворота
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Россия не намерена выдавать Черногории уроженца Подгорице Анания Никич, подозреваемого в попытке государственного переворота. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Сообщается, что Генпрокуратура рассмотрела просьбу черногорского Минюста об экстрадиции А.Никича, но отказала в его экстрадиции из-за того, что черногорец получил в России статус беженца.
По данным черногорских СМИ, мужчина был постоянным переводчиком оппозиционного черногорского Демократического фронта. Его подозревают в планировании терактов на парламентских выборах в октябре прошлого года.
Как сообщал УНН, 19 июля, в Черногории состоялся судебное разбирательство над 14 лицами, среди которых двое россиян, девять сербов и трое черногорцев, которые обвиняются в подстрекательстве к государственному перевороту и в заговоре с целью убить премьер-министра, и привести к власти пророссийскую партию.