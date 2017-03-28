Росія не претендує на території сусідніх країн – С.Лавров

"Росія - мирна держава. У нас немає територіальних домагань щодо сусідів. Зацікавлені, щоб нас оточували благополучні, процвітаючі країни, з якими ми б вибудовували партнерські відносини в руслі добросусідства", - зазначив С.Лавров.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".

Нагадаємо, парламент Литви закликав РФ припинити окупацію Криму.