Россия не претендует на территории соседних стран - С.Лавров
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Россия не претендует на территории соседних государств. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Россия - мирное государство. У нас нет территориальных притязаний в отношении соседей. Заинтересованы, чтобы нас окружали благополучные, процветающие страны, с которыми мы бы выстраивали партнерские отношения в русле добрососедства", - отметил С.Лавров.
Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 Президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".
Напомним, парламент Литвы призвал РФ прекратить оккупацию Крыма.