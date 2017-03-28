Россия не претендует на территории соседних стран - С.Лавров

"Россия - мирное государство. У нас нет территориальных притязаний в отношении соседей. Заинтересованы, чтобы нас окружали благополучные, процветающие страны, с которыми мы бы выстраивали партнерские отношения в русле добрососедства", - отметил С.Лавров.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 Президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

Напомним, парламент Литвы призвал РФ прекратить оккупацию Крыма.