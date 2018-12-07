Росія не надала жодного доказу на виправдання агресії проти ВМС - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Російська Федерація за понад два тижні з моменту агресії проти українських моряків біля Керченської протоки не представила світу жодного доказу, який міг би виправдати її поведінку. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час брифінгу з литовською колегою Далею Грібаускайте у Києві, передає кореспондент УНН.
За його словами, Україна має продемонструвати всьому світу докази російської агресії, чим вона наразі і займається.
"Ви бачите, минуло понад 2 тижні з моменту цих подій, і Росія не представила жодного доказу ані на рівні командувача ВМФ, ані на рівні президента на зустрічі "Великої двадцятки". Це говорить лише про те, що у них немає жодних доказів, що могли б виправдати їхню агресію", - сказав Порошенко.
За словами Президента, він вважає повністю адекватними всі українські рішення після російської агресії, зокрема рішення РНБОУ щодо введення воєнного стану в державі.
Як повідомляв УНН, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.
У зв’язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.