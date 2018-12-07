Росія не надала жодного доказу на виправдання агресії проти ВМС - Порошенко

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Російська Федерація за понад два тижні з моменту агресії проти українських моряків біля Керченської протоки не представила світу жодного доказу, який міг би виправдати її поведінку. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час брифінгу з литовською колегою Далею Грібаускайте у Києві, передає кореспондент УНН.