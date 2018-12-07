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Россия не предоставила ни одного доказательства в оправдание агрессии против ВМС - Порошенко

Киев • УНН

 • 10422 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Российская Федерация после более двух недель с момента агрессии против украинских моряков у Керченского пролива не представила миру ни одного доказательства, которое могло бы оправдать его поведение. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время брифинга с литовской коллегой Далей Грибаускайте в Киеве, передает корреспондент УНН.

Россия не предоставила ни одного доказательства в оправдание агрессии против ВМС - Порошенко

По его словам, Украина должна продемонстрировать всему миру доказательства российской агрессии, чем она сейчас и занимается.

"Вы видите, прошло более 2 недель с момента этих событий, и Россия не представила никаких доказательств ни на уровне командующего ВМФ, ни на уровне президента на встрече "Большой двадцатки". Это говорит лишь о том, что у них нет никаких доказательств, что могли бы оправдать их агрессию", - сказал Порошенко.

По словам Президента, он считает вполне адекватными все украинские решения после российской агрессии, в частности решение СНБОУ о введении военного положения в государстве.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. 

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.

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