Росія не може постійно брязкати зброєю: Верещук сподівається, що Україна отримає ПДЧ НАТО цього року

Цитата

“Ми можемо отримати ПДЧ кожного року і кожного разу, як тільки будемо готові — це формулювання НАТО. Але є виняткові обставини і ці обставини зараз, бо не може Росія постійно погрожувати цивілізації, вона не може брязкати зброєю лише тому, що її в неї багато і, як то кажуть, „дурь в голові“. Вона не може лякати Захід”, — наголосила нардеп.

Деталі

Верещук додає, що Велика Британія у своєму звіті, який вийшов нещодавно, назвала Росію основним супротивником.

“Вона на ряду з Північною Кореєю, з такими диктатурами”, — резюмувала вона.

Доповнення

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що вступ України до НАТО — це принципове питання для політичного лідерства України.

Україна готова до отримання Плану дій щодо членства у НАТО, таке рішення має бути ухвалено у найближчий час.