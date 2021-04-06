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Россия не может постоянно бряцать оружием: Верещук надеется, что Украина получит ПДЧ НАТО в этом году

Киев  •  УНН

 • 18598 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук в эфире одного из телеканалов заявила, что Украина готова получить ПДЧ НАТО в этом году, передает УНН.

Цитата

"Мы можем получить ПДЧ ежегодно и каждый раз, как только будем готовы - эта формулировка НАТО. Но есть исключительные обстоятельства и эти обстоятельства сейчас, потому что не может Россия постоянно угрожать цивилизации, она не может бряцать оружием только потому, что его у нее много и, как говорится, "дурь в голове". Она не может пугать Запад", - отметила нардеп.

Детали

Верещук добавляет, что Великобритания в своем отчете, который вышел недавно, назвала Россию основным противником.

"Она наряду с Северной Кореей, с такими диктатурами", - резюмировала она.

Дополнение

Вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что вступление Украины в НАТО - это принципиальный вопрос для политического лидерства Украины.

Украина готова к получению Плана действий относительно членства в НАТО, такое решение должно быть принято в ближайшее время.

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