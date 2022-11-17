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росія навесні почне мобілізовувати українців на тимчасово-окупованих територіях – Генштаб

росія навесні почне мобілізовувати українців на тимчасово-окупованих територіях – Генштаб

Київ • УНН

 • 295598 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. У росії готують законопроект, яким передбачається з весни 2023 року легалізувати мобілізацію українців, які проживають на тимчасово-окупованих територіях. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу, передає УНН.

Деталі

Окрім того, за наявною інформацією, за попередній тиждень у виправних закладах російської федерації завербовано близько 650 ув’язнених. Їх направлено в Ростовську область для подальшої підготовки. Медична допомога зазначеній категорії осіб, у разі поранення, надаватиметься виключно в медичних закладах на тимчасово окупованих територіях України.

В окремих населених пунктах тимчасово зайнятої території Луганської області противник посилив адміністративно-поліцейські заходи. Зокрема, закрито в’їзди до населеного пункту Рубіжне з напрямків Кремінної та Варварівки. В місті обмежено переміщення цивільних осіб та посилено фільтраційні заходи.

Також в Маріуполі окупаційна влада планує розгорнути підрозділи росгвардії, особливого призначення та швидкого реагування, загальною чисельністю до 400 осіб.

Доповнення

Станом на першу декаду листопада росія змогла мобілізувати 270 тисяч осіб. Проте, зберігаються проблеми із їх матеріально-технічним забезпеченням.

Українські Національні Новини

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