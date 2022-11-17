россия весной начнет мобилизовывать украинцев на временно оккупированных территориях – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В россии готовят законопроект, которым предполагается с весны 2023 года легализовать мобилизацию украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба, передает УНН.
Детали
Кроме того, по имеющейся информации, за предыдущую неделю в исправительных учреждениях российской федерации завербовано около 650 заключенных. Они направлены в Ростовскую область для дальнейшей подготовки. Медицинская помощь указанной категории, в случае ранения, будет предоставляться исключительно в медицинских учреждениях на временно оккупированных территориях Украины.
В отдельных населенных пунктах временно занятой территории Луганской области противник ужесточил административно-полицейские меры. В частности, закрыты въезды в населенный пункт Рубежное по направлениям Кременной и Варваровки. В городе ограничено перемещение гражданских лиц и усилены фильтрационные меры.
Также в Мариуполе оккупационные власти планируют развернуть подразделения росгвардии, особого назначения и быстрого реагирования общей численностью до 400 человек.
Дополнение
По состоянию на первую декаду ноября россия смогла мобилизовать 270 тысяч человек. Однако сохраняются проблемы с их материально-техническим обеспечением.