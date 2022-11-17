россия весной начнет мобилизовывать украинцев на временно оккупированных территориях – Генштаб

Детали

Кроме того, по имеющейся информации, за предыдущую неделю в исправительных учреждениях российской федерации завербовано около 650 заключенных. Они направлены в Ростовскую область для дальнейшей подготовки. Медицинская помощь указанной категории, в случае ранения, будет предоставляться исключительно в медицинских учреждениях на временно оккупированных территориях Украины.

В отдельных населенных пунктах временно занятой территории Луганской области противник ужесточил административно-полицейские меры. В частности, закрыты въезды в населенный пункт Рубежное по направлениям Кременной и Варваровки. В городе ограничено перемещение гражданских лиц и усилены фильтрационные меры.

Также в Мариуполе оккупационные власти планируют развернуть подразделения росгвардии, особого назначения и быстрого реагирования общей численностью до 400 человек.

Дополнение

По состоянию на первую декаду ноября россия смогла мобилизовать 270 тысяч человек. Однако сохраняются проблемы с их материально-техническим обеспечением.