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Росія навесні 2014 року готувала для окупації України понад 200 тис. угруповання – Турчинов

Росія навесні 2014 року готувала для окупації України понад 200 тис. угруповання – Турчинов

Київ • УНН

 • 10361 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Після анексії Криму навесні 2014 року Росія готувала для окупації материкової України військове угруповання чисельністю понад 200 тисяч солдат. Про це сьогодні під час допиту як свідка на засіданні у справі про державну зраду В.Януковича заявив Секретар РНБО Олександр Турчинов, передає кореспондент УНН.

“28 лютого в.о. міністра оборони Тенюх на засіданні РНБО доповів, що на даний момент можна зібрати лише 5 тисяч військових (для деокупації Криму - ред.), але головна проблема, яку виявили на засіданні РНБО, — існує загроза вторгнення на материкову частину країни. Була інформація, що проти України може бути задіяно понад 200 тис. військ. Тому було прийнято рішення на укріплення київського, сумського, харківського, донецького напрямків... Тому було прийнято рішення про мобілізацію”, — сказав О.Турчинов.

Як повідомляв УНН, О.Турчинов заявив, що представники опозиції розраховували, що Янукович після втечі повернеться і складе повноваження.

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