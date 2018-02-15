Россия весной 2014 года готовила для оккупации Украины более 200 тыс. сил - Турчинов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. После аннексии Крыма весной 2014 года Россия готовила для оккупации материковой Украины военную группировку численностью более 200 тысяч солдат. Об этом сегодня во время допроса в качестве свидетеля на заседании по делу о государственной измене Януковича заявил Секретарь СНБО Александр Турчинов, передает корреспондент УНН.
"28 февраля и.о. министра обороны Тенюх на заседании СНБО доложил, что на данный момент можно собрать только 5 тысяч военных (для деоккупации Крыма - ред.), но главная проблема, которую обнаружили на заседании СНБО, - существует угроза вторжения на материковую часть страны. Была информация, что против Украины может быть задействовано более 200 тыс. войск. Поэтому было принято решение на укрепление Киевского, Сумского, Харьковского, Донецкого направлений... Поэтому было принято решение о мобилизации", - сказал А.Турчинов.
Как сообщал УНН, А.Турчинов заявил, что представители оппозиции рассчитывали, что Янукович после побега вернется и сложит полномочия.